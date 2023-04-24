Банку краски почти за 2 млн тенге хотели купить в школе в Улытауской области

Белая краска. Иллюстративное фото: pixabay.com

Банку краски почти за 2 млн тенге планировали закупить в школе в Сатпаеве. Превышение цены выявили сотрудники Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Улытауской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации Антикора, за 1 квартал текущего года предотвращено неэффективное использование порядка 34 млн тенге бюджетных средств.

Так, аппаратом акима Каражала на текущий год планировался закуп трех служебных автомобилей С-класса с автоматической трансмиссией объемом до 2000 куб. см.

На их приобретение хотели выделить около 27, 20 и 19 млн тенге за каждую машину. Отклонение от средней цены составляло 125%, 89% и 80% соответственно.

То есть планируемым закупом предполагалось купить автомобили выше базовой комплектации, отметили в ведомстве.

Тогда как, распоряжением президента Казахстана запрещено в течение трех лет приобретение служебных машин выше базовой комплектации с объемом двигателя более 2000 куб. см., а также происходящих не из государств-членов Евразийского экономического союза.

В итоге после вмешательства борцов с коррупцией государственный закуп двух автомобилей пересмотрен в сторону снижения цены, а от третьего вовсе отказались.

"Превышение цены государственной закупки также было установлено в общеобразовательной школе №14 Сатпаева, где планировалось приобретение белой краски по цене 1 666 964 тенге за 1 единицу товара. Превышение составило 68 106%", - сообщили в региональном Антикоре.

Указанная сумма опять же была пересмотрена в сторону снижения. В настоящее время школой приобретено 18 банок белой краски на сумму 47 тыс. тенге. Экономия бюджетных средств составила 1 619 606 тенге.

Напомним, в июле 2020 года в Казахстане был введен мораторий на закуп автомобилей и мебели для госорганов и нацкомпаний. Поручение о сокращении расходов дал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Срок введенного моратория составляет 3 года. В течение этого времени субъекты квазигосударственного сектора и госорганы не смогут приобретать легковые, специальные и оперативно-служебные транспортные средства, а также мебель для офисов.

В Минфине пояснили, что ведется работа по оптимизации бюджета на 2020 год и последующий период до 2023-го.

Кроме того, глава государства поручил отказаться от любых других трат, которые можно отложить. К примеру, расходы на мероприятия и имиджевые проекты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017940-banku-kraski-pochti-za-2-mln-tenge-hoteli-kupit-v-shkole-v-ulytauskoy-oblasti/