Швабру почти за 2 млн тенге хотели купить в ВКО

Швабра. Иллюстративное фото: pexels.com

В Восточно-Казахстанской области хотели приобрести швабру почти за 2 млн тенге и матрас за 1,2 млн тенге. Об этом сообщается на официальном сайте регионального департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

В ведомстве рассказали, что признаки завышения цен на закуп бытовых предметов были установлены в усть-каменогорском филиале НАО "Медицинский университет Семей".

В частности, учреждение образования планировало закупить швабру за 1,9 млн тенге и матрас за 1,2 млн тенге, при этом среднерыночная стоимость швабры составляет 25 тыс. тенге, а матраса варьируется от 30 до 130 тыс. тенге.

После рекомендации Антикора в планы государственных закупок была внесена корректировка и экономия составила порядка 3 млн тенге. Эти деньги будут направлены на приобретение других товаров.

Всего по рекомендациям борцов с коррупцией в 2022 году госорганы и субъекты квазигоссектора пересмотрели закупки и сэкономили 425 млн тенге, а с начала этого года уже сэкономлено 205 млн тенге.

Отметим, что подобные случаи не единичны в Казахстане. Ранее сообщалось, что в школе в Улытауской области хотели купить банку краски почти за 2 млн тенге. Превышение составило 68 106%.

А руководство Дворца культуры Семея намеревалось приобрести кресло стоимостью 38 млн тенге. При этом его рыночная цена составляла 150 тыс. тенге, то есть в 250 раз дешевле.

В Северо-Казахстанской области чиновники от здравоохранения планировали закупить уголь по 10 тыс. тенге за килограмм. Однако на завышенную цену обратили внимание сотрудники Антикоррупционной службы.

Борцы с коррупцией отмечают, что на сегодняшний день превентивная деятельность в сфере государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора - одно из приоритетных направлений.

В качестве инструмента используются информационные системы: веб-портал государственных закупок и "Единое окно закупок".

"Единое окно закупок" - это новый формат взаимодействия с НПП "Атамекен". На этом ресурсе можно увидеть планы закупок всех госучреждений, недропользователей, национальных компаний, институтов развития и аграрного сектора страны. Все это позволяет осуществлять контроль за государственными закупками и закупками квазигоссектора.

Данная информационная система обладает функционалом выявления коррупционных рисков в режиме онлайн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2021094-shvabru-pochti-za-2-mln-tenge-hoteli-kupit-v-vko/