Баскетбольный мяч за 232 тыс. тенге хотела купить школа в Шымкенте

Баскетбольный мяч. Иллюстративное фото: Thomas Northcut/Getty Images

Нерациональное использование бюджетных средств на сумму более 2,2 млн тенге пресекли сотрудники антикоррупционного ведомства в Шымкенте, сообщил в своем официальном Facebook-профиле Даурен Ергарин.

Глава городского департамента сообщил, что одна из школ намеревалась купить мячи на 2,7 млн тенге - стоимость одного баскетбольного мяча составила 232 тыс. тенге.

"КГУ "Специализированная школа-гимназия для одаренных детей №90" Управления образования города утвержден план госзакупок 20-ти мячей на сумму 2,7 млн бюджетных средств. Каждая единица товара была рассчитана с завышением от 2-х до 10 раз", - написал Ергарин.

По его словам, мяч для баскетбола госучреждение планировало приобрести за 232 тыс. тенге, а волейбольный - за 42 тыс. тенге.

Департаментом в адрес организатора закупа направлено рекомендательное письмо о пересмотре пунктов плана.

Стоит отметить, что за последнее время сотрудники антикоррупционного ведомства Казахстана выявили не один похожий случай.

Например, буквально на днях сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области хотели приобрести швабру почти за 2 млн тенге и матрас за 1,2 млн тенге - признаки завышения цен на закуп бытовых предметов были установлены в усть-каменогорском филиале НАО "Медицинский университет Семей".

Подчеркивалось, что среднерыночная стоимость швабры составляет 25 тыс. тенге, а матраса - варьируется от 30 до 130 тыс. тенге.

Ранее сообщалось, что в школе в Улытауской области хотели купить банку краски почти за 2 млн тенге. Превышение составило 68 106%.

А руководство Дворца культуры Семея намеревалось приобрести кресло стоимостью 38 млн тенге. При этом его рыночная цена составляла 150 тыс. тенге, то есть в 250 раз дешевле.

В Северо-Казахстанской области чиновники от здравоохранения планировали закупить уголь по 10 тыс. тенге за килограмм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022045-basketbolnyy-myach-za-232-tys-tenge-hotela-kupit-shkola-v-shymkente/