Кресло за 38 млн тенге хотели купить в Семее

Кресло. Иллюстративное фото: pexels.com

В Абайской области в ходе мониторинга выявлено завышение стоимости госзакупок на сумму свыше 1 млрд тенге. Об этом сообщается на официальном сайте регионального департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

Например, рассказали в ведомстве, руководство Дворца культуры Семея запланировало приобретение услуги по проектированию реконструкции зданий и сооружений.

На данные цели в учреждении заложили 1 млрд тенге. Однако фактическая стоимость услуги не превышает 10 млн тенге. В итоге после рекомендаций Антикора сумму аннулировали.

В другом случае руководство того же Дворца культуры намеревалось приобрести кресло стоимостью 38 млн тенге. При этом его рыночная цена составляет 150 тыс. тенге, то есть в 250 раз дешевле.

По данной закупке также направлено рекомендательное письмо, которое на стадии рассмотрения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005260-kreslo-za-38-mln-tenge-hoteli-kupit-v-semee/