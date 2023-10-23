Снег и морозы до -7 градусов ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни – с 24 по 26 октября. В некоторых регионах будет похолодание до -7 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"Глубокий и активный Северный циклон с несколькими системами атмосферных фронтов напоминают жителям Казахстана, что зима приближается", – отмечают синоптики.

Согласно их прогнозу, неустойчивый характер погоды с порывистым ветром, гололедными явлениями, осадками в виде дождя и снега сохранятся в течение периода.

Быстрая смена барических образований обусловит кратковременное повышение температурного фона по всей стране. Но в конце периода вторжение холодных арктических воздушных масс из районов Скандинавского полуострова вызовет похолодание в западных, северо-западных и северных регионах Казахстана.

Так, на западе республики в ночные часы температура понизится до -6 …+3 градусов, на северо-западе – до 0…-7 градусов, на севере страны ожидается -5…+5 градусов.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в конце октября в стране прогнозируются похолодания. На всей территории страны ожидаются дожди с переходом в мокрый снег, туманы, гололед и порывистый ветер.

Также в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней. При этом дождь, снег, порывистый ветер прогнозируются в течение месяца. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по республике не исключены гололедные явления и туманы.