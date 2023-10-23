Погода в Шымкенте на неделю: дожди и переменную облачность прогнозируют синоптики

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. Жителей города ожидают дожди в начале и в конце рабочей недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

23 октября в Шымкенте пройдет дождь. Температура в среднем составит плюс 11 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 17 градусов, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

24 октября будет ясно. Температура составит около плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, а минимальная – плюс 9 градусов. Скорость ветра – до 2,2 м/с.

25 октября прогнозируется небольшая облачность. Средняя температура – плюс 17 градусов. Днем температура поднимется до плюс 23 градусов, а ночью – опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

26 октября в Шымкенте также будет облачно. Температура в среднем – плюс 17 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 20 градусов, а опуститься может до плюс 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,1 м/с.

27 октября ожидается дождь. Среднесуточная температура – плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ночью похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

28 октября также прогнозируется дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,6 м/с.

29 октября, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 23 градусов, но ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.