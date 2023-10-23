Погода в Астане на неделю: жителей столицы ожидают снежные выходные

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней. В конце и начале недели в городе ожидаются снегопады. Такой прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

23 октября в Астане ожидается снегопад. Температура в среднем составит плюс 1 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 3 градусов, но ночью температура опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 11,2 м/с.

24 октября будет облачно. Температура составит около плюс 4 градусов. Максимальная температура составит плюс 8 градусов, а минимальная – минус 1 градус. Скорость ветра – до 9,5 м/с.

25 октября прогнозируется небольшая облачность. Средняя температура – плюс 8 градусов. Днем температура поднимется до плюс 11 градусов, а ночью – опустится до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 10,3 м/с.

26 октября в Астане синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 10 градусов, а опуститься может до минус 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 10,4 м/с.

27 октября будет ясно. Среднесуточная температура – минус 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 1 градуса, а ночью похолодает до минус 5 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

28 октября пройдет снег. Температура в среднем остановится на 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 3 градуса, минимальная – минус 4 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 5,7 м/с.

29 октября, по прогнозам синоптиков, будет снегопад. Средняя температура составит минус 2 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 2 градусов, но ночью похолодает до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 10,3 м/с.