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Дороги закрыли в двух регионах Казахстана из-за снегопада

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Автомобиль едет по дороге в метель
Автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Акмолинской области с вечера воскресенья, 22 октября, на трассах республиканского значения ввели ограничения из-за резкого ухудшения погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщила нацкомпания в своем Telegram-канале, с 20:30 ограничение движения для всех видов автотранспорта было введено на автомобильной дороге "Кокшетау-Атбасар", а с 22:00 - на автомобильной дороге "Астана-Кокшетау" (Астана-Щучинск-Кокшетау).

"В связи с непогодой дорожники Акмолинской области перешли на усиленный режим работы. На данный момент на линии находится 30 единиц спецтехники", - говорится в сообщении нацоператора.

Позже из-за снегопада и ограниченной видимости были закрыты также участки дороги "Кокшетау-Рузаевка":

  • первый участок — от границы Акмолинской области до села Рузаевка (территория Северо-Казахстанской области);
  • второй участок — от города Кокшетау до границы СКО (территория Акмолинской области).

Отметим, что сегодня в Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение - синоптики прогнозируют в регионе дождь с переходом в снег, туман, гололед, а также усиление ветра до 23 метров в секунду. Непогода ожидается и еще в нескольких регионах страны.

Напомним, ранее МВД обратилось к казахстанским водителям и пешеходам из-за ухудшения погоды.

Автолюбителям представители правоохранительных органов напомнили, что при движении по зимней дороге важно учитывать влияние погодных и дорожных условий на режимы движения - водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, полицейские напомнили, что в зимний период (декабрь - февраль) запрещена эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Причем зимние шины устанавливаются на всех колесах автомобиля.

Пешеходов стражи порядка призвали быть более бдительными и осторожными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042084-dorogi-zakryli-v-odnom-iz-regionov-kazahstana-iz-za-snegopada/

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