Почти 30 см снега выпало на востоке Казахстана (видео)

Вчера, 26 сентября, сразу в нескольких районах Восточно-Казахстанской области выпал первый снег. Жители региона делятся кадрами с заснеженным пейзажем, передает сайт телеканала КТК.

Так, снег вчера выпал недалеко от озера Маркаколь. По данным телеканала, высота снежного покрова здесь достигла почти 30 сантиметров.

Кадрами с заснеженным пейзажем делятся и жители Катон-Карагайского района. Правда, снега там выпало меньше, и он быстро тает.

Метеорологи не видят в этом ничего аномального. Накануне они сами предупреждали жителей горных районов ВКО о грядущей непогоде - здесь было объявлено штормовое предупреждение.

По словам синоптиков, в этом году осень немного холоднее обычного. В сентябре температура почти на пять градусов ниже нормы. А в самом областном центре – Усть-Каменогорске – пока солнечно и безветренно. Снега ждать в ближайшее время жителям не стоит, уточняют специалисты.

"На метеостанции "Заповедник Маркаколь" выпало до 28 сантиметров снега. В Катон-Карагае зафиксировали тоже мокрый снег, но у них высота составила 3 сантиметра, так как снег был мокрый и он падал, таял. Температура понизилась до минус 2 в горных районах", - сообщили в "Казгидромете".

Источник: КТК