Ветер, гололед и дождь со снегом: о непогоде предупредили казахстанцев синоптики

Синоптики предупредили жителей Казахстана об ухудшении погодных условий в понедельник, 23 октября. Объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщает официальный сайт РГП "Казгидромет", в Астане завтра прогнозируются осадки, гололед, ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях ожидается туман.

В области Жетісу будут сильный дождь и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Алматинской области синоптики прогнозируют сильный дождь, снег, а также ветер с порывами до 17-22 м/с.

В понедельник в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), туман, гололед, ветер с порывам до 15-23 м/с.

В Карагандинской области будут туман, гололед, ветер с порывами до 15-20 м/с, а временами – до 25 м/с.

В области Ұлытау ожидаются туман, гололед, а также ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Абайской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с, временами – до 23-28 м/с.

В Павлодарской области пройдут осадки (дождь, снег), а также будут гололед, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с. г.

В Костанайской области ожидаются туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области прогнозируются сильные осадки (дождь, снег), гололед, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23-28 м/с.

Жителям Туркестанской области стоит ожидать сильный дождь, ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры - одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.