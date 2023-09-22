"Как зимой": снег выпал на Шымбулаке в Алматы (видео)

В Алматы на горном курорте "Шымбулак" выпал снег. При этом, по словам представителей курорта, такая погода на здесь уже во второй раз за месяц, передает NUR.KZ.

Видео снега на Шымбулаке появилось в официальном Instagram-аккаунте курорта. На кадрах можно заметить электронное табло, которое показывает 1 градус тепла.

"Зима близко. Именно такую картинку за окном увидели мы, приехав на Шымбулак сегодня! Белоснежные, крупные хлопья, прям как зимой, ну очень красиво. Представляете, это уже второй снег за последний месяц! Как вам такое начало осени?" – говорится в подписи к публикации.

При этом в Алматы сегодня днем прошел ливень. Утром власти обращались к алматинцам из-за возможных подтоплений.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем в городе температура воздуха находится на уровне 12-14 градусов тепла, а ночью похолодает до плюс 8-10 градусов.

Отметим, что горный курорт "Шымбулак" расположен в ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря. Такая информация приводится на официальном сайте курорта.