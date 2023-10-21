Дожди пообещали в крупнейших городах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте, в субботу, 21 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, осадков не ожидается. Температура днем поднимется до +21 градусов, а ночью опустится до +10 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

В Астане синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +8 градусов, ночью температура снизится до +2 градусов. Скорость ветра – 8,3 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов, ночью опустятся до +14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,5 м/с.

Отметим, что ранее синоптики прогнозировали резкое похолодание в Казахстане в период с 21 по 23 октября.

Согласно прогнозу, синоптическую ситуацию над республикой в ближайшие дни будут формировать Североатлантический циклон и Скандинавский антициклон, вызывая осадки в разных фазах и ограничивая дневной прогрев. Лишь на юге страны дожди еще не успеют перейти в снег, за исключением горных регионов.

Также согласно недавнему прогнозу, в предстоящем ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней. При этом дождь, снег, порывистый ветер прогнозируются в течение месяца. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по республике не исключены гололедные явления и туманы. В северной половине, на востоке и в центре страны по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца.