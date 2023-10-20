Похолодание до -4 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 20 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 5 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.
В Астане ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 14 градусов, ночью температура снизится до -4 градусов. Скорость ветра – 4,8 м/с.
В Шымкенте сегодня также будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,3 м/с.
Напомним, что сегодня в половине регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение - синоптики предупреждают о гололеде, туманах и сильном ветре, а в Северо-Казахстанской области возможно выпадение снега.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041799-poholodanie-do-4-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/