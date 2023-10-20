Морозы до -5 градусов пообещали в Казахстане в выходные

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни - с 21 по 23 октября. В некоторых регионах пообещали резкое похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

С наступлением выходных жители разных регионов Казахстана ощутят похолодание.

"С 15 октября, как правило, в метеорологической осени наступает подсезон, именуемый глубокой осенью, который продолжается до 28 октября. И природа, с небольшим суточным опозданием, постарается как раз уложится в это климатическое русло", - отметили синоптики.

Согласно прогнозу, синоптическую ситуацию над республикой в ближайшие дни будут формировать Североатлантический циклон и Скандинавский антициклон, вызывая осадки в разных фазах и ограничивая дневной прогрев.

Лишь на юге страны дожди еще не успеют перейти в снег, за исключением горных регионов.

Если говорить о температуре воздуха - на севере и в центре страны по ночам ожидаются морозы (от 0 до -5 градусов), после полудня воздух прогреется до +2 ...+12 градусов, а в понедельник этот показатель и вовсе составит -3...+5 градусов.

На западе, юге и востоке республики еще сохранится относительно теплая погода.

Отметим, что в некоторых регионах нашей страны температура уже заметно снизилась - в Астане по ночам столбики термометров опускаются ниже 0 градусов.

Напомним, что, согласно недавнему прогнозу, в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней. При этом дождь, снег, порывистый ветер прогнозируются в течение месяца. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по республике не исключены гололедные явления и туманы. В северной половине, на востоке и в центре страны по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца.

А предстоящая зима будет теплой с количеством осадков около и больше нормы. В течение холодного периода на территорию страны предполагаются частые перемещения теплых и влажных воздушных масс с районов Атлантики. Зимой температурный фон по территории республики ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса.