Казахстанский хлеб оказался одним из самых дешевых в мире

Хлеб. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За год цены на хлеб в Казахстане заметно выросли. Но, несмотря на это, по мировым меркам они все еще остаются довольно низкими. О стоимости хлеба в Казахстане и мире рассказали аналитики EnergyProm.

Многие товары и услуги в Казахстане сильно выросли в цене. Подорожание коснулось и хлеба. Как отмечают аналитики, по итогам января его стоимость увеличилась на 19,2% за год.

Сильнее всего подорожал пшеничный хлеб из муки высшего сорта – сразу на 27,8%, до 348 тенге в среднем за килограмм. Цены на ржано-пшеничный хлеб выросли на 26,5%, до 435 тенге, а хлеб из муки первого сорта – на 13,9%, до 196 тенге.

Стоит отметить, что не везде в стране рост цен был одинаковый. Так, сильнее всего хлеб подорожал в Улытауской области – сразу на 50,8% за год. Следом идут Акмолинская и Мангистауская области – 30% и 29,2% соответственно.

Самый дорогой ржано-пшеничный хлеб продается в Петропавловске – 512 тенге в среднем за килограмм. Высокими ценами на пшеничный хлеб из муки высшего сорта отличилась Караганда – 444 тенге, а из муки первого сорта – Конаев, где средняя стоимость килограмма хлеба составила 329 тенге, то есть в полтора раза больше, чем в среднем по стране.

Цены на хлеб. Инфографика: energyprom.kz

Однако даже при таком сильном подорожании цены на хлеб в Казахстане по мировым меркам оказались одними из самых низких.

Как выяснили аналитики, по состоянию на 24 февраля текущего года, самые низкие цены на хлеб в мире были зафиксированы в Тунисе – всего 0,14 доллара за 500 грамм.

Казахстан в этом рейтинге расположился на четвертом месте с ценой в 0,36 доллара (около 160 тенге по текущему курсу) . Среди стран СНГ в топ-5 вошел только Узбекистан, который оказался на ступень ниже – здесь булка хлеба стоит 0,37 доллара.

Азербайджан расположился на 6 месте (0,39 доллара), Молдова – на 11 месте (0,43 доллара), Украина – на 19 месте (0,58 доллара), Россия – на 21 месте (0,61 доллара), Беларусь – на 25 месте (0,64 доллара), а Армения – на 26 месте (0,65 доллара).

Самый дорогой хлеб в мире продается в США – здесь за булку весом 500 граммов придется заплатить около 3,27 доллара. Также отличились высокими ценами Швейцария и Исландия – 3,21 доллара и 2,93 доллара соответственно.

Цены на хлеб в мире. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что в Казахстане также продается формовой социальный хлеб, который имеет свои критерии. Испечен он из пшеничной муки первого сорта и продается в виде "кирпича". Его цена на порядок ниже, чем у других сортов хлеба.

По данным Бюро национальной статистики, на 21 февраля средняя стоимость социального хлеба составляла 197 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011292-kazahstanskiy-hleb-okazalsya-odnim-iz-samyh-deshevyh-v-mire/