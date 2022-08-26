"Удовольствие дорогое": аким Алматы высказался о восстановлении бомбоубежищ в городе

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Бомбоубежища предложила восстановить в Алматы одна из жительниц Алмалинского района во время встречи акима Ерболата Досаева с населением, передает корреспондент NUR.KZ.

"В свете геополитических событий в Алмалинском районе, как центре исторической застройки, есть дома, где есть бомбоубежища. Можно ли инициировать восстановление их в рабочий вид?" - спросила женщина.

На что аким ответил, что разрабатывается программа восстановления исторических объектов.

"Готовность недостаточно высокая у нас в городе. Сейчас будет разрабатываться отдельная программа приведения в порядок всех наших исторических активов, которые остались от Советского союза - места сбора и так далее.

Работа начата и нам такое поручение глава государства дал, особенно в крупных городах, чтобы мы нормальную работу провели.

Это связано не только с этими событиями, геополитическими, это и ЧС - мы в зоне активной сейсмичности находимся, потому город должен быть готов именно к ситуации ЧС. Будет отдельная программа, в предстоящие три года постараемся привести к нормативам", - сообщил аким.

По его словам, программа разрабатывается вместе с ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984947-bomboubezhischa-predlozhili-vosstanovit-v-almaty/