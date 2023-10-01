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Как казахстанцы будут отдыхать в октябре

Опубликовано:

Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В октябре казахстанцев ожидают 10 выходных дней – в том числе жители страны отдохнут и в День Республики, 25 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Электронного правительства".

При пятидневной рабочей неделе жители Казахстана будут отдыхать 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 октября – всего девять дней. Кроме того, 25 октября в Казахстане празднуется День Республики.

Согласно официальному календарю праздников, в этом году он приходится на среду и тоже является выходным днем. Итого казахстанцев ожидают 10 выходных дней.

Также, согласно закону "О праздниках в РК", День Республики является национальным праздником.

Национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Добавим, что по информации на сайте Gov.kz, День Республики – главный и единственный национальный праздник страны. 25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета КазССР была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

С принятием данной декларации утверждены личная территория, гражданство, государственный бюджет, самостоятельность в международных отношениях, государственные символы, провозглашающие суверенитет Казахстана. Суверенитет и целостность территории Казахстана были политически, юридически и экономически обоснованы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038961-kak-kazahstantsy-budut-otdyhat-v-oktyabre/

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