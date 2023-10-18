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"Топ-менеджеры ФСМС получили миллионы тенге вознаграждений": в Минздраве опровергли информацию

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Крупные купюры тенге в нагрудном кармане у мужчины
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минздрава Ажар Гиният в кулуарах мажилиса опровергла информацию о многомиллионных вознаграждениях топ-менеджерам Фонда социального медстрахования (ФСМС), передает корреспондент NUR.KZ.

В СМИ появилась информация со ссылкой на финансовый отчет ФСМС, согласно которому несколько топ-менеджеров фонда получили более 90 млн тенге в виде вознаграждения.

"Общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала, включенная в состав административных расходов в отчете о прибылях и убытках, составила 93,806 тыс тенге за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

Вознаграждение ключевого управленческого персонала включает все выплаты, включая заработную плату, оплачиваемые отпуска и иные выплаты в соответствии с внутренними положениями Фонда", — говорится в отчете.

Ажар Гиният заявила, что информация о получении многомиллионных вознаграждений — это фейк.

"Во-первых, в прошлом году никаких бонусов им было не положено советом директоров. Могу дать официальную информацию. Как официальное лицо, я вам заявляю, что это фейковая информация.

98 млн тенге было предусмотрено на заработную плату, на отпускные, на лечебные пособия топ-менеджмента фонда. В прошлом году бонусы они не получали, такое было решение совета директоров. Получали премии в год до 600 тысяч тенге каждый. Есть норма, где им положено в год получать не более 600 тысяч тенге премий.

На День медика получали 300 тысяч тенге и на День республики — 300 тысяч тенге. Мы после данного материала (в СМИ о премиях – прим.авт.) подняли всю информацию и посмотрели. Сегодня они (ФСМС – прим.авт.) официально должны дать информацию на сайте", — заявила Гиният.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041515-top-menedzhery-fsms-poluchili-milliony-tenge-voznagrazhdeniy-v-minzdrave-oprovergli-informatsiyu/

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