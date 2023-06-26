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Как платить за ОСМС после отмены ЕСП в Казахстане

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Врач заполняет бланк
Бланк медстраховки. Иллюстративное фото: freepik.com

Единый совокупный платеж был создан для самозанятых граждан и включал в себя различные платежи. О том, как будет оплачиваться медстраховка после его отмены, читайте в материале NUR.KZ.

Единый совокупный платеж (ЕСП) был создан в 2019 году сроком на пять лет. Поэтому 1 января 2024 года прекратится его действие.

При этом ЕСП, который в текущем году составляет 1 МРП (3 450 тенге) для городов и 0,5 МРП (1 725 тенге) для сельской местности, включает в себя следующие платежи:

  • подоходный налог – занимает 10% от суммы платежа;
  • обязательные пенсионные взносы – 30% от суммы;
  • социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования – 20% от ЕСП;
  • медицинская страховка (ОСМС) – 40%.

После окончания действия ЕСП эти платежи придется вносить по-другому. О том, как будет оплачиваться ОСМС самозанятыми казахстанцами, рассказали в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования (ФСМС).

Как платить за медстраховку

С 1 января 2024 года самозанятые лица, которые ранее были плательщиками ЕСП, смогут получить медстраховку за счет оплаты уже в качестве самостоятельных плательщиков.

В текущем году сумма такого платежи составляет 3 500 тенге в месяц.

Доктор обследует пациента
Медицинский осмотр. Иллюстративное фото: freepik.com

"Необходимо учесть, что для получения статуса застрахованного, согласно закону об ОСМС, граждане должны иметь платежи за 12 месяцев. Если самозанятый имеет оплату ЕСП за истекший год, то с 2024 года он может ежемесячно производить оплату в качестве самостоятельного плательщика.

Если же оплата произведена за неполный год, например, за 7 месяцев в 2023 году, то необходимо оплатить еще 5 оставшихся неоплаченных месяцев в качестве самостоятельного плательщика по 3 500 тенге за каждый", – отмечается в сообщении ФСМС.

То есть с 2024 года плательщикам нужно будет так же продолжать самостоятельно платить ежемесячные взносы на год вперед (чтобы были оплачены 12 месяцев).

При этом оплата за ОСМС принимается в любом банке Казахстана (включая мобильные приложения) и в отделениях "Казпочты". При совершении платежа необходимо указать индивидуальный идентификационный номер плательщика и период, за который производится платеж.

"Пока же граждане будут продолжать оплачивать ЕСП до окончания года.

Чтобы не потерять статус застрахованного в 2024 году, граждане могут регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или оплачивать взносы как самостоятельные плательщики", – сообщают в пресс-службе фонда.

Ранее мы рассказывали о том, сколько придется платить казахстанцам после завершения срока действия ЕСП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2024421-kak-platit-za-osms-posle-otmeny-esp-v-kazahstane/

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