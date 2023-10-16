Пять топ-менеджеров Фонда медстрахования получили многомилионные вознаграждения в 2022 году

Ключевой управленческий персонал Фонда медстрахования в 2022 году получил 93 млн 806 тысяч тенге в виде вознаграждения, которое включало в себя зарплату и оплачиваемые отпуска, передает корреспондент NUR.KZ.

Годовой отчет о деятельности Фонда за 2022 год опубликован на официальном сайте ФМС.

Как сообщается в отчете, ключевой управленческий персонал представляет собой пять членов Правления Фонда, которые и получили вознаграждение.

"По состоянию на 31 декабря 2022 года ключевой управленческий персонал состоял из членов Правления Фонда общей численностью 5 человек (на 31 декабря 2021 год: 5 человек).

Общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала, включенная в состав административных расходов в отчете о прибылях и убытках, составила 93,806 тысяч тенге за год, закончившийся 31 декабря 2022 года (2021 год: 152,922 тысячи тенге)", — говорится в отчете.

В документе отмечается, что вознаграждение ключевого управленческого персонала включает все выплаты, включая заработную плату, оплачиваемые отпуска и иные выплаты в соответствии с внутренними положениями Фонда

В отчете обозначено, что сумма вознаграждения за 2021 год составила 152 млн 922 тысячи тенге.

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