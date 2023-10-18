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Потепление ожидается в Алматы и Шымкенте сегодня

Опубликовано:

Листья лежат на земле
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 18 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается облачная погода без осадков. Температура днем поднимется до +20 градусов, а ночью опустится до +4 градусов. Скорость ветра сегодня составит 2,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду, осадков тоже не ожидается Днем воздух прогреется до +17 градусов, а ночью температура снизится до +2 градусов. Скорость ветра – 4,9 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов, ночью опустятся до +8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041437-poteplenie-ozhidaetsya-v-almaty-i-shymkente-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Потепление ожидается в Алматы и Шымкенте сегодня

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