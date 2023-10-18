Потепление ожидается в Алматы и Шымкенте сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 18 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается облачная погода без осадков. Температура днем поднимется до +20 градусов, а ночью опустится до +4 градусов. Скорость ветра сегодня составит 2,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду, осадков тоже не ожидается Днем воздух прогреется до +17 градусов, а ночью температура снизится до +2 градусов. Скорость ветра – 4,9 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов, ночью опустятся до +8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.