Дождь, туман и заморозки пообещали казахстанцам в ближайшие дни
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Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня – с 17 по 19 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохранится лишь на западе и северо-западе Казахстана: пройдут дожди, ночью на северо-западе республики осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра.
На остальной же части республики ожидается ясная погода, только 18 и 19 октября на севере страны возможны небольшие осадки, преимущественно дождь. По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.
Также, по информации специалистов, температура воздуха ночью на большей части Казахстана составит 0…+10 градусов, в северной половине, а также в горных районах юго-востока республики – -3 градуса.
В дневное же время температура воздуха будет постепенно понижаться от +10…+18 градусов до +5…+15 градусов, лишь на востоке, юге, юго-востоке страны столбики термометров будут постепенно повышаться:
- на востоке – от +5…+15 градусов до +10…+18 градусов;
- на юге, юго-востоке Казахстана – от +10…+22 градусов до +15…+25 градусов.
Рекомендации для водителей при тумане
На сайте одного из региональных ДЧС указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.
Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.
При тумане водителям рекомендуется:
- уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
- быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
- следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
- включить стеклоочистители;
- периодически сверять свою скорость по спидометру;
- использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041148-dozhd-tuman-i-zamorozki-poobeschali-kazahstantsam-v-blizhayshie-dni/