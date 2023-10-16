Дождь, туман и заморозки пообещали казахстанцам в ближайшие дни

Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня – с 17 по 19 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохранится лишь на западе и северо-западе Казахстана: пройдут дожди, ночью на северо-западе республики осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра.

На остальной же части республики ожидается ясная погода, только 18 и 19 октября на севере страны возможны небольшие осадки, преимущественно дождь. По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.

Также, по информации специалистов, температура воздуха ночью на большей части Казахстана составит 0…+10 градусов, в северной половине, а также в горных районах юго-востока республики – -3 градуса.

В дневное же время температура воздуха будет постепенно понижаться от +10…+18 градусов до +5…+15 градусов, лишь на востоке, юге, юго-востоке страны столбики термометров будут постепенно повышаться:

на востоке – от +5…+15 градусов до +10…+18 градусов;

на юге, юго-востоке Казахстана – от +10…+22 градусов до +15…+25 градусов.

Рекомендации для водителей при тумане

На сайте одного из региональных ДЧС указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется: