До +20 градусов поднимется температура в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 17 октября. Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет ясно. Температура днем поднимется до +16 градусов, а ночью опустится до +1 градуса. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

В Астане синоптики прогнозируют небольшую облачность. Днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью же температура воздуха снизится до +2 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается облачность, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +20 градусов, ночью опустятся до +6 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 2,3 м/с.

Напомним, согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохранится лишь на западе и северо-западе Казахстана: пройдут дожди, ночью на северо-западе республики осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра.

На остальной же части республики ожидается ясная погода, только 18 и 19 октября на севере страны возможны небольшие осадки, преимущественно дождь. По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.