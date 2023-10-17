Казахстанцев хотят обучать перед выездом за рубеж на заработки

Глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова на брифинге в кабмине рассказала о планах регулировать выезд казахстанцев за рубеж на заработки, передает корреспондент NUR.KZ.

Жакупова подтвердила, что ведомство прорабатывает вопросы для молодежи, которая выезжает на заработки за пределы Казахстана.

"В основном выезжают необученные, низкоквалифицированные (молодые люди – прим. ред.). И мы сейчас не хотели бы, чтобы именно так позиционировали казахстанцев за рубежом. Мы приступили к реализации проектов именно по центрам признания квалификации. Будут открываться центры обучения и подготовки для работы за рубежом. Сегодня эти проекты мы начинаем реализовывать в регионах. Готовность акиматов есть – это ВКО, СКО, Павлодар, где в этих центрах будет проводиться обучение", – сказала министр.

По ее словам, в этих центрах будут проводиться языковые курсы, квалификационные курсы непосредственно по требованиям той страны, куда хотят выехать молодые люди, плюс правовые вопросы.

"Это делается для того, чтобы они там из аэропорта не убегали, конкретно знали свои права и могли позиционировать себя как квалифицированные специалисты. Минимум от 4 до 6 месяцев ребята должны будут готовиться, и только после этого они будут получать разрешение выезжать за пределы Казахстана и работать", – указала министр.

Напомним, что в конце марта этого года в соцсетях распространилась информация о двух юных казахстанцах, сбежавших из аэропорта Инчхон в Южной Корее. Оба, как сообщалось, являются уроженцами Туркестана.

Как выяснилось, молодые люди не прошли паспортный контроль в аэропорту Южной Кореи и готовились к депортации. Не дождавшись этого, казахстанцы перелезли через внешнее ограждение аэропорта и скрылись.

Чуть позднее одного из них задержала местная полиция. Через некоторое время второй молодой человек сдался полиции добровольно.

10 августа в городе Инчхон им был вынесен приговор. На молодых людей наложили денежное взыскание в размере 3 млн корейских вон (более 1 млн тенге) на каждого с последующей депортацией.

Кроме того, в начале августа стало известно о том, что в Сеуле 50-летняя женщина напала с ножом на водителя автобуса – он был ранен. По информации местных СМИ, нападавшей была казахстанка – в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Позже об этой ситуации высказались представители МИД Казахстана.

Отметим, что ранее представители Минтруда также рассказывали, в какие страны уезжают казахстанцы в поисках работы. Согласно их данным, больше всего казахстанцев выезжает для работы в Россию.

Также отмечалось, что многие казахстанцы выезжают на заработки в Южную Корею, в связи с этим ранее в Минтруда заявляли, что казахстанцев будут готовить к выезду на заработки в эту страну.

Сообщалось, что будут выделять специальные образовательные учреждения, где казахстанцев будут готовить к поездке в Южную Корею: языку, базовым вещам, чтобы они общались хотя бы на разговорном уровне