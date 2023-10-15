Казахский язык вновь будут изучать в одном из старейших университетов Франции (видео)

В программу Национального института восточных языков и цивилизаций в Париже вновь включили изучение казахского языка. Сейчас обучение проходят как студенты, так и преподаватели, передает "Хабар 24".

По данным телеканала, при поддержке посольства Казахстана казахский язык вернулся в программу одного из старейших вузов Франции – Национального института восточных языков и цивилизаций.

"Казахский язык выбрал, потому что работаю по этому региону, занимаюсь исследованиями в области истории. Для меня это фундамент, на который можно опереться в изучении истории Казахстана", – рассказал один из студентов.

"Я очень рада. Хотелось бы съездить в Казахстан в ближайшее время. Думаю, что казахский язык привлечет еще больше студентов. Может быть, также и другие языки этого региона", – заявила другая студентка.

Преподает французским студентам казахский язык филолог Куралай Калиева. Отмечается, что пока все сфокусировано на электронных материалах, но преподаватель намерена обустроить целый кабинет казахского языка с учебной и художественной литературой.

"Конечно, для меня, как преподавателя казахского языка и литературы, кандидата филологических наук, который живет вдали от Родины, во Франции – большая честь учить своему родному языку представителей других национальностей. Сейчас чувствую прилив радости в душе. Понимаю, что на мне огромная ответственность – я обязана обеспечить самый высокий уровень преподавания казахского языка французским слушателям”, – сказала преподаватель.

По данным телеканала, казахский язык раньше присутствовал в учебной программе института, но затем случился перерыв длительностью в несколько лет. Сейчас же растущий интерес к нашему региону и поддержка казахстанского посольства позволили вернуть этот курс. И теперь казахскому языку в институте INALCO отведена особая роль.

"Это начало усиления казахского языка. Мы стартуем с курса для начинающих, продолжим его во втором семестре и я надеюсь, что преподаватель затем интегрируется на полную ставку в наш институт. Казахский язык станет языком, вокруг которого мы хотим построить секцию Центральной Азии с другими языками. INALCO – это институт с 250-летней историей, и его первые руководители были специалистами по Центральной Азии. К счастью, мы сегодня усиливаем это направление благодаря казахскому языку", – добавила преподаватель Национального института восточных языков и цивилизаций Катрин Пужоль.