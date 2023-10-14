Снег выпал на Шымбулаке (фото, видео)

Снег выпал на Шымбулаке в Алматы. Сейчас городские коммунальные службы производят уборку. Для ограничения дорожного движения выставлен пост дорожной полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

"В связи с выпадением снега на Шымбулаке производится посыпка противогололедными материалами, уборка снега с дороги на участке от бывшего экопоста до Шымбулака. Для ограничения дорожного движения выставлен пост дорожной полиции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Шымбулак. Фото: акимат Алматы

Кроме того, по данным оперативного дежурного по ЧС, зафиксировано 2 подтопления дворовых территорий частного жилого сектора в Жетысуском и Турксибском районах Алматы. Произведена откачка воды. Остальные случаи заторов арычных переходов устраняются на местах патрульными бригадами.

Шымбулак. Фото: акимат Алматы

"В целях обеспечения беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям в ночную смену были задействованы 34 дежурные бригады, 114 единиц техники, 23 мотопомпы, 115 дорожных рабочих. С 8 утра обеспечен выход 38 дежурных бригад, 166 единиц спецтехники, 23 мотопомпы и 468 дорожных рабочих.

По данным ГУ "Селезащита", уровень воды в реках Алматы находится в норме", - отметили в городском акимате.