Туристам рекомендовали отменить походы в горы в Алматы

В ДЧС Алматы рекомендовали туристам отменить походы в горы в ближайшие дни в связи с плохими погодными условиями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" проинформировал, что в связи с прогнозом дождей, местами сильных, в период с 13 по 14 октября в горных районах прилегающих к южной столице территорий ожидаются формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках.

Напомним, дождь в Алматы начался вчера, 13 октября. В городском акимате заявили, что в целях обеспечения беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям был организован выход 38 патрульных бригад.

Всего для предупреждения и ликвидации возможных подтоплений задействовано 168 единиц спецтехники, 23 мотопомпы и 757 дорожных рабочих. Заготовлено 1800 мешков с песком. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

В городе наблюдались 10-балльные пробки.

Сегодня, по прогнозам "Казгидромета", дождь продолжится. Температура днем +8...+10 градусов. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.