Понижение температуры ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Прогноз погоды на субботу, 14 октября, в Астане, Алматы и Шымкенте озвучили синоптики. В южной столице ожидается дождь и понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане 14 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем +8...+10 градусов. Скорость ветра: 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы в субботу синоптики прогнозируют дождь. Температура днем +8...+10 градусов. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте будет погода без осадков. Температура воздуха днем +13...+15 градусов. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Напомним, накануне в Алматы и Шымкенте был дождь, а температура днем до +17 и до +13 градусов соответственно. В Астане же отмечалась ясная погода без осадков, днем столбики термометров поднялись до +10 градусов.

Также в южной столице из-за дождя сотрудники коммунальных служб начали работать в усиленном режиме. В городе наблюдались 10-балльные пробки.

Кроме того, стало известно, что в эти выходные дождь со снегом ожидаются на большей части Казахстана.