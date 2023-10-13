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Дождь в Алматы: в городе образовались пробки, коммунальщики перешли на усиленный режим (фото)

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Машины стоят в пробке
Машины. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы с часу дня идет дождь, из-за чего сотрудники коммунальных служб начали работать в усиленном режиме. В городе наблюдаются 10-балльные пробки, передает NUR.KZ.

Как рассказали в городском акимате, сегодня, 13 октября, с 13:30 в Алматы идет дождь. Осадки, как ожидается, будут продолжаться до утра 14 октября.

"В целях обеспечения беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям с 08:00 организован выход 38 патрульных бригад.

Всего для предупреждения и ликвидации возможных подтоплений задействовано 168 единиц спецтехники, 23 мотопомпы и 757 дорожных рабочих. Заготовлено 1800 мешков с песком. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", – говорится в сообщении.

Работа сотрудников комслужб Алматы
Работа сотрудников комслужб. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сотрудники коммунальных служб за работой
Коммунальные службы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Тем временем, по состоянию на 19:00, в Алматы наблюдаются 10-балльные пробки. Такую информацию отображают сервисы 2GIS, "Яндекс Карты" и Google Maps.

Пробки в Алматы
Пробки по карте. Скриншот: yandex.ru/maps

Пробки в Алматы
Алматы. Скриншот: 2gis.kz

Пробка Алматы
Скриншот: google.com/maps

Добавим, на сайте РГП "Казгидромет" говорится, что температура воздуха ночью в Алматы составит +3...+8 градусов, скорость ветра – 15-20 м/с.

14 октября дождь продолжится, временами будет солнечно. Температура воздуха в дневное время будет равна +8...+10.

Напомним, в Алматы вступили в силу новые правила при проведении строительных работ. Изменения затронули, в частности, обустройство ливневых канализаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040956-dozhd-v-almaty-v-gorode-obrazovalis-probki-kommunalschiki-pereshli-na-usilennyy-rezhim-foto/

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