Осадки и похолодание до -3 градусов: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в пятницу, 13 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +17 градусов, а ночью опустится до +5 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью температура снизится до -3 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 5,6 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +13 градусов, ночью опустятся до +7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 11,1 м/с.
Отметим, что ранее синоптики предупреждали казахстанцев о том, что в период с 12 по 14 октября в стране ожидается резкое ухудшение погодных условий - пройдут осадки, температура воздуха упадет до минусовых значений по ночам.
Также стоит отметить, что на 13 октября в ряде регионов старны было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков и ветра. В Туркестанской области возможно формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках из-за дождей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040816-osadki-poholodanie-do-3-gradusov-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-segodnya/