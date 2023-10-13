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Осадки и похолодание до -3 градусов: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана сегодня

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Женщина идет под зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в пятницу, 13 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +17 градусов, а ночью опустится до +5 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью температура снизится до -3 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 5,6 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +13 градусов, ночью опустятся до +7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 11,1 м/с.

Отметим, что ранее синоптики предупреждали казахстанцев о том, что в период с 12 по 14 октября в стране ожидается резкое ухудшение погодных условий - пройдут осадки, температура воздуха упадет до минусовых значений по ночам.

Также стоит отметить, что на 13 октября в ряде регионов старны было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков и ветра. В Туркестанской области возможно формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках из-за дождей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040816-osadki-poholodanie-do-3-gradusov-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Осадки и похолодание до -3 градусов: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана сегодня

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