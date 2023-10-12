Ковры почти на 8 млн тенге планировал приобрести акимат Петропавловска

Департамент Антикора по СКО предотвратил покупку ковров на 7,8 млн тенге аппаратом акима Петропавловска, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает официальный сайт Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО, ведомство по результатам мониторинга сайта государственных закупок за 9 месяцев выявило 79 фактов завышения планируемых закупочных цен, сумма предотвращенного неэффективного использования бюджетных средств составила 1,8 млрд тенге.

"После реагирования Антикоррупционной службы области аппарат акима города Петропавловска пересмотрел цену на закуп ковров, квадратный метр которых планировали купить по 35 000 тенге, в результате сумма предотвращенного неэффективного использования бюджетных средств составила 7,8 млн тенге", – говорится в сообщении.

По информации департамента Антикора, по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности ДГД по СКО в сфере организации и проведении экспортного контроля установлено 12 коррупционных рисков.

"Инициированный на основе неоднократных обращений предпринимателей анализ вскрыл ряд рисков, как несовершенство механизмов контроля на пунктах пропуска, воздействие ограничений на субъекты бизнеса, а также снижение налоговой нагрузки путем занижения массы импортируемого груза ввиду отсутствия автомобильных весов", – пояснили в ведомстве.

В департаменте Антикора установили, что на автомобильных пунктах пропуска машины не досматривают, а проводят лишь сканирование сопроводительных документов.

"Данные обстоятельства могут привести к провозу груза под видом пустого транспортного средства, что влечет недопоступление налогов в бюджет, а также ввозу и вывозу запрещенных товаров по поддельным документам", – сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце августа глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев объяснил покупку кресел за 1 млн тенге.

Также ранее мы писали о планах ДП Астаны приобрести два кондиционера за 40 млн тенге. В пресс-службе ведомства объяснили столь высокие цены на них.

Уточнялось, что в планах ДП купить промышленные кондиционеры, которые представляют собой сложный механизм действия, так как оборудование обладает высокой производительностью в режиме охлаждения и большим количеством важных для работы узлов.

В апреле стало известно о факте, когда в Петропавловске килограмм макарон планировали закупить почти за 18 млн тенге.

А чиновники Северо-Казахстанской области хотели приобрести уголь по 10 тыс. тенге за килограмм.