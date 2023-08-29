В Минэнерго объяснили покупку кресел на миллион тенге

Кресла. Иллюстративное фото: Mariakray/Getty Images

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сегодня в кулуарах кабмина объяснил недавнюю покупку кресел за 1 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ

"Не знаю, что тут такого сенсационного? На 1 млн купили 15 кресел сотрудникам министерства, тем, у кого развалились кресла, объективно, просто поменяли. По 75 тыс. тенге получилось за кресло", - заявил Алмасадам Саткалиев.

По его данным, данный предмет мебели не менялся последние 9 лет.

"Да, было запланировано. Это уже просто необходимость, в силу того, что сломались эти кресла и их нужно было менять", - резюмировал министр.

Ранее мы писали о планах ДП Астаны приобрести два кондиционера за 40 млн тенге. В пресс-службе ведомства объяснили столь высокие цены на них. Уточнялось, что в планах ДП купить промышленные кондиционеры, которые представляют собой сложный механизм действия, так как оборудование обладает высокой производительностью в режиме охлаждения и большим количеством важных для работы узлов.

В апреле стало известно о факте, когда в Петропавловске килограмм макарон планировали закупить почти за 18 млн тенге. А чиновники Северо-Казахстанской области хотели приобрести уголь по 10 тыс. тенге за килограмм.

А в феврале сотрудники Антикора по Жамбылской области нашли на сайте госзакупок лот с покупкой акиматом офиса за 19 млн тенге. В акимате же заявили, что произошла техническая ошибка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034459-v-minenergo-obyasnili-pokupku-kresel-na-million-tenge/