Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В Минэнерго объяснили покупку кресел на миллион тенге

Опубликовано:

Кресла в кабинете
Кресла. Иллюстративное фото: Mariakray/Getty Images

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сегодня в кулуарах кабмина объяснил недавнюю покупку кресел за 1 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ

"Не знаю, что тут такого сенсационного? На 1 млн купили 15 кресел сотрудникам министерства, тем, у кого развалились кресла, объективно, просто поменяли. По 75 тыс. тенге получилось за кресло", - заявил Алмасадам Саткалиев.

По его данным, данный предмет мебели не менялся последние 9 лет.

"Да, было запланировано. Это уже просто необходимость, в силу того, что сломались эти кресла и их нужно было менять", - резюмировал министр.

Ранее мы писали о планах ДП Астаны приобрести два кондиционера за 40 млн тенге. В пресс-службе ведомства объяснили столь высокие цены на них. Уточнялось, что в планах ДП купить промышленные кондиционеры, которые представляют собой сложный механизм действия, так как оборудование обладает высокой производительностью в режиме охлаждения и большим количеством важных для работы узлов.

В апреле стало известно о факте, когда в Петропавловске килограмм макарон планировали закупить почти за 18 млн тенге. А чиновники Северо-Казахстанской области хотели приобрести уголь по 10 тыс. тенге за килограмм.

А в феврале сотрудники Антикора по Жамбылской области нашли на сайте госзакупок лот с покупкой акиматом офиса за 19 млн тенге. В акимате же заявили, что произошла техническая ошибка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034459-v-minenergo-obyasnili-pokupku-kresel-na-million-tenge/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.