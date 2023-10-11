Отказ казахстанцам – в 44% случаев: госдеп США опубликовал статистику невыдачи турвиз

На сайте госдепа США появилась статистика отказа в визах категории B другим странам за прошедший финансовый год. Согласно данным, казахстанцам отказывали в 44% случаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Период опубликованной статистики по отказам в визах категории B (визы в США для деловых поездок и путешествий) – с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

За это время наибольшее число отказов у Федеративных штатов Микронезии – в 100% случаев, у Мавритании – более 89%, у Джибути и Сомали - порядка 74% отказов.

Статистика отказов для стран СНГ выглядит следующим образом:

Казахстан – 44,02%;

Азербайджан - 23.54%;

Армения - 37.87%;

Беларусь - 26.05%;

Кыргызстан – 37.85%;

Россия – 26%;

Таджикистан - 57.93%;

Узбекистан - 47.04%;

В одном процентном соотношении по отказам с Казахстаном также оказались: Украина - 41.27%, Грузия – 42.01%, Сирия - 42.87%, Молдова – 43.57%, Ирак – 44.63%.

Меньше всего отказов в визах категории B в США получили: Швейцария – 3,05%, Исландия – 3.24%, Аргентина – 3.66%, Тайвань – 4,56%, Гонконг – 4,88%, Папуа - Новая Гвинея – 4.93%, Бруней – 5.41%, Гватемала – 5.45%, Хорватия – 5.56%, Уругвай – 5.7%, Япония – 5.79%, Мексика – 5.91%, Кипр – 6.22%.

Напомним, ранее посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм заявил, что у Штатов есть сильный интерес в том, чтобы упростить получение виз казахстанскими гражданами.

Кроме того, официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности облегчения визового режима для казахстанцев в Европейском Союзе.

В феврале 2023 года появилась информация о якобы усложнении процедуры получения шенгенской визы для казахстанцев с 1 марта. Айбек Смадияров комментировал эти слухи.

Представительство Европейского Союза в РК тогда заявило, что ЕС не вносил Казахстан в "черный список", а в процедуре оформления шенгенских виз для казахстанцев с 1 марта 2023 года не произошло существенных изменений.

Позже МИД РК сообщило, что Казахстан и ЕС начали консультации об облегчении визового режима для казахстанцев.