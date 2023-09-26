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Правильные тарелки и эстетика в столовых: в Минпросвещения обсудили питание в школах

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Школьник обедает
Столовая. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В Минпросвещения провели совещание по вопросам питания в школах Казахстана – среди важных критериев помимо самих блюд назвали атмосферу в столовых и правильную посуду, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации главы комитета охраны прав детей Насымжан Оспановой, в правила организации питания ввели возможность добавления в детское меню национальных блюд, а также запрет на вредные продукты.

"В правилах организации питания предусмотрена норма в части разработки меню в соответствии с национальными традициями и ассортиментом отечественной продукции, производимой в регионе.

Проводятся беседы с поставщиками школьного питания и администрацией школы о том, что продукты с высоким содержанием жиров, соли, сахара, сахаросодержащие напитки не должны продаваться в школьных столовых. Они запрещены в рамках нормативно-правовых актов", – сообщила Оспанова.

Также в Минпросвещения считают важными эстетику в столовых и правильную посуду.

"Проводится обучение поставщиков школьного питания о продвижении здоровых продуктов и блюд – размещение, подача, цена, реклама здоровых продуктов. Пищевые привычки формируют у детей культуру питания, поэтому важно создавать в столовых пространство с атмосферной эстетикой, которые будут прививать детям позитивное и осознанное отношение к еде.

Необходима внимательность и к выбору школьной посуды, столовых приборов, сервировки столов, внешний вид полезных блюд может испортить некрасивая посуда. И наоборот – стандартные блюда могут быть яркими, интересными, вкусными и полезными в правильной тарелке", – добавила глава комитета.

Напомним, в прошлом году стало известно, что школьникам в Казахстане разрешат есть принесенную из дома еду в столовых. А с 1 сентября этого года питание в учебных заведениях для учеников начальных классов и учащихся из малообеспеченных семей стало бесплатным.

В апреле этого года в Алматинской области разгорелся скандал – ряд обслуживающих компаний не могли поделить школьные столовые.

В мае поставщики выступили с обращением, суть которого заключалась в необоснованном взимании платы за размещение фото "меню и блюд" на портале MektepMenu, который интегрирован с информационной системой Kundelik.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038237-pravilnye-tarelki-i-estetika-v-stolovyh-v-minprosvescheniya-obsudili-pitanie-v-shkolah/

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