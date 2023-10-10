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Эзотерика
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До +27 градусов поднимется температура воздуха в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Опавшие листья
Опавшие листья. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник,10 октября. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет ясно. Температура воздуха днем поднимется до плюс 24 градусов, а ночью – опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

В Астане синоптики прогнозируют облачность. Днем воздух прогреется до 22 градусов тепла, ночью температура снизится до плюс 8 градусов. Скорость ветра – 10,4 м/с.

Однако по информации с официального сайта РГП "Казгидромет", сегодня в Астане ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. Из-за этого в столице объявили штормовое предупреждение.

В Шымкенте во вторник также будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов, а ночью – опустятся до плюс 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.

Кроме того, в третьем мегаполисе сохраняется высокая пожарная опасность.

Как сообщали ранее синоптики, в начале второй декады октября на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. В середине месяца ожидается малооблачная погода и повышение температурного фона.

При этом в некоторых регионах в ближайшие дни возможно понижение температуры воздуха до 5 градусов мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040273-do-27-gradusov-podnimetsya-temperatura-vozduha-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Александра Гольм

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До +27 градусов поднимется температура воздуха в одном из мегаполисов Казахстана

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