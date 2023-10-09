Тепло и солнечно будет в Шымкенте почти всю неделю

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней, с 9 по 15 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

9 октября в Шымкенте будет ясная погода без осадков. Температура в среднем составит +18 градусов. Днем воздух может прогреться до +26 градусов, но ночью температура опустится до +11 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

10 октября прогнозируется пасмурная погода. Температура составит около +21 градус. Максимальная температура составит +27 градусов, а минимальная опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит около 5,3 м/с.

11 октября вновь прояснится. Средняя температура около +22 градусов. Днем температура поднимется до +29 градусов, а ночью ожидается +17 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

12 октября в Шымкенте синоптики обещают переменную облачность. Температура в среднем будет находиться в районе +22 градусов. Максимально температура поднимется до +28 градусов, а опуститься может до +16 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,5 м/с.

13 октября прогнозируется дождь. Среднесуточная температура будет на отметке +10 градусов. Днем воздух прогреется до +13 градусов, а ночью похолодает до +8 градусов. Скорость ветра составит 8,8 м/с.

14 октября вновь будет ясная погода. Температура в среднем остановится на отметке +12 градусов. Максимальная температура составит +18 градусов, минимальная - до +6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,8 м/с.

15 октября, по прогнозам синоптиков, будет чистое небо. Средняя температура составит +14 градусов. Воздух может прогреться и до +19 градусов, но ночью похолодает до +10 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.