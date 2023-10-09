До 5 градусов мороза ожидается в некоторых частях Казахстана в ближайшие дни
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На большей части Казахстана ожидается понижение температуры воздуха. В некоторых регионах пройдет дождь со снегом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромета".
По данным метеорологов, в период с 10 по 12 октября на большей части республики ожидается быстрая смена барических образований – ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), на юге – дожди, усиление ветра.
На северо-западе, севере и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируются туманы и гололед.
Кроме того ожидается понижение температуры воздуха:
- в западных регионах ночью – до -5...+7 градусов, днем – до +5...+18 градусов;
- на северо-западе, севере, в центре страны ночью – до -5...+5 градусов, днем – до +5...+13 градусов.
Отметим, что представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.
"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.
Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.
Как не получить травмы при гололеде?
Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму.
Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.
Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:
- выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;
- будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;
- внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);
- если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами как лыжник;
- ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.
Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.
Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:
- меняйте колеса автомобиля на зимние шины;
- не забывайте подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
- соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.
Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040213-do-5-gradusov-moroza-ozhidaetsya-v-nekotoryh-chastyah-kazahstana-v-blizhayshie-dni/