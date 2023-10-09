Теплую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте, сегодня, 9 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +21 градуса, а ночью опустится до +7 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

В Астане будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +18 градусов, ночью температура снизится до +8 градусов. Скорость ветра – 9,2 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже прогнозируют ясную погоду без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +26 градусов, ночью опустятся до +11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,3 м/с.

Отметим, что синоптики РГП "Казгидромет" объявили в Астане штормовое предупреждение из-за усиления ветра - отмечается, что порывы будут достигать 15-20 м/с. А в Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее специалисты метеослужбы сообщали, что октябрь в этом году будет холодным. В начале второй декады на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

Однако в середине месяца ожидается малооблачная погода и повышение температурного фона. Очередная волна похолодания прогнозируется в конце месяца на всей территории страны, ожидаются дожди с переходом в мокрый снег, туманы, гололед и порывистый ветер.