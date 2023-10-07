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До 1 градуса понизится ночью температура в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Женщины и мужчины переходят дорогу, залитую водой
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается сегодня, 7 октября, в трех крупнейших городах Казахстана. Актуальный прогноз специалистов опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождливая погода. Температура днем поднимется до 19 градусов тепла, а ночью – снизится до 11 градусов. Скорость ветра при этом будет равна 2,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают сегодня облачную погоду. Днем в столице воздух прогреется до 18 градусов, ночью же температура опустится до 1 градуса. Скорость ветра – 4,9 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет облачно. В дневное время температура воздуха поднимется до 21 градуса, в ночное время суток – понизится до 14 градусов. Скорость ветра прогнозируется на уровне 6,2 м/с.

Напомним, что в период с 7 по 9 октября на большей части Казахстана могут пройти дожди с грозами и порывистым ветром, возможен град, а в горах – снег.

Добавим, согласно прогнозу погоды на октябрь, в первые 10 дней текущего месяца по стране ожидаются дожди с грозами, порывами ветра до 15-23 м/с.

C 5 октября в западных регионах страны, а потом уже и на остальной части республики пройдут дожди с кратковременным прекращением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039969-do-1-gradusa-ponizitsya-nochyu-temperatura-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

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