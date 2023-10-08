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О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики

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Девушка стоит на мостике над прудом осенью
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 8 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура воздуха днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют также облачную погоду. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до 3 градусов. Скорость ветра – 10,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040039-o-pogode-v-astane-almaty-i-shymkente-rasskazali-sinoptiki/

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