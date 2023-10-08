"Проснулись от сирен": Максим Галкин высказался о ситуации в Израиле

Российский артист и юморист Максим Галкин отреагировал на ситуацию в Израиле, где он живет в последнее время с Аллой Пугачевой и детьми, передает NUR.KZ.

Максим Галкин впервые вышел на связь с поклонниками после атаки на Израиль. На своей странице в Instagram российский артист опубликовал пост, в котором выразил поддержку этой стране.

"Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен… Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!" – написал Галкин.

Напомним, после начала военных действий со стороны России в Украине Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми переехали в Израиль. Артист неоднократно высказывался на тему войны, а также выступал с ее критикой на своих концертах. В России артист внесен в список иноагентов.

Ситуация в Израиле

Вчера утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ракеты выпустили в 06:30 по местному времени (09:30 по времени Астаны), когда большинство жителей спали.

Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС, объявив о начале операции "Буря Аль-Аксы".

В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Была начата контртеррористическая операция "Железные мечи".

Вместе с тем министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС начал войну против его государства. Премьер Биньямин Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль находится в состоянии войны, добавив, что враг "заплатит такую цену, какой он еще никогда не знал".

На всей территории Израиля объявлено чрезвычайное положение.

Между тем посольство Казахстана в Израиле обратилось к согражданам в связи с обстановкой в стране. Дипломаты призвали всех находиться в безопасных местах.

Минувшей ночью Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город.