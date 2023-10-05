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30 лет независимости Казахстана

"Через полгода проверю": Токаев обозначил срочную задачу по школам

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Модем
Модем. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев сегодня на республиканском съезде учителей заявил о проблеме скоростного интернета в школах – в частности, в сельской местности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что темпы цифровизации образовательного процесса нужно ускорить – с их помощью школьники из отдаленных районов могли бы получить доступ к материалам и урокам сильных школ и учителей Казахстана и мира, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Крайне важно решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах нашей страны. Это срочная задача, стоящая перед правительством.

Обеспечение сельских школ скоростным интернетом – ответственность и Министерства цифрового развития, и акимов регионов. Через полгода я проверю исполнение данного поручения.

В целом нам предстоит масштабная цифровая трансформация системы образования, чтобы вывести ее на качественно новый уровень. В первую очередь нужно до 2027 года провести скоростной интернет во все школы, где его еще нет. При этом в каждой из них должна быть развернута соответствующая локальная сеть", – заявил президент.

Токаев сообщил, что для решения этого вопроса будет использован нацпроект "Доступный интернет".

"Обращаюсь и к благотворителям: нужно помочь в первую очередь сельским школам", – добавил президент.

Также, по его мнению, контент и электронные учебники, к которым будут иметь доступ школьники, должны пройти тщательную отраслевую экспертизу.

Напомним, что на сегодняшнем мероприятии Токаев высказался о детях, которые подвергаются буллингу в школах страны.

Помимо этого глава государства высказался о случае с падением ученика с лестницы в одной из школ Астаны и отметил, что подрастающему поколению следует прививать любовь к казахским традициям и ценностям. Также Токаев заявил, что давление на учителей через частую смену квалификационных требований нужно прекратить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039678-cherez-polgoda-proveryu-tokaev-poruchil-osnastit-shkoly-skorostnym-internetom/

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