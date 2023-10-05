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О важности казахских традиций высказался Токаев

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем республиканском съезде педагогов высказался о нравственном воспитании детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о нравственном образовании детей, сообщается официальном Telegram-канале его пресс-службы.

"Наряду с качественным образованием необходимо и нравственное воспитание учащихся.

Ответственные граждане – опора государства. Этот принцип должен стать основой формирования новой общественной этики в стране. В народе говорят: "Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы" ("Если у тебя хороший наставник, то и жизненные принципы будут верными"). Поэтому важно, чтобы школы стали центрами, где дети будут постигать моральные принципы и общечеловеческие ценности.

Справедливость, ответственность, трудолюбие, образованность, патриотичность и милосердие. Именно к обладанию этими качествами должна стремиться молодежь, потому что в этом и заключается новое качество нации", – сказал Токаев.

Он отметил, что подрастающему поколению следует прививать любовь к казахским традициям и ценностям.

"В вопросе воспитания следует также опираться на базовые установки отечественной педагогики. Подрастающему поколению нужно прививать любовь к казахским традициям и ценностям.

Наш народ всегда проявлял истинное уважение к старшим, почитание к младшим, чтил такие качества, как достоинство, честь, чувство долга. Традиционная культура играет огромную роль в воспитании молодежи. Необходимо с раннего возраста приучать детей к трудолюбию, чтобы сформировать у них уважение к труду, разъяснять важность ответственного отношения к своей работе, активности и целеустремленности в жизни", – заявил президент.

Напомним, что на сегодняшнем мероприятии Токаев высказался о детях, которые подвергаются буллингу в школах страны, призвал быстрее решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах Казахстана.

Также глава государства высказался о случае с падением ученика с лестницы в одной из школ Астаны и заявил, что давление на учителей через частую смену квалификационных требований нужно прекратить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039679-o-vazhnosti-kazahskih-traditsiy-vyskazalsya-tokaev/

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