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30 лет независимости Казахстана

Токаев заявил, что "дистанционку" в школах нужно внедрять активнее

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Ребенок держит рукой компьютерную мышку
Ребенок за компьютером. Иллюстративное фото: Eva Marie Uzcategui / Bloomberg / Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем Республиканском съезде педагогов высказался о пользе дистанционного обучения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что для дальнейшего развития онлайн-обучения надо заложить соответствующую правовую основу, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

"Использование цифровых решений в учебном процессе – это уже норма. Необходимо активнее внедрять дистанционное обучение. Сочетание традиционного и онлайн форматов развивает у детей навыки самостоятельного поиска информации, сохраняя при этом возможности для их социализации в школе.

Дистанционное обучение успешно применяется во многих странах. Мы тоже имели такой опыт в период пандемии. Для дальнейшего развития онлайн-обучения нам необходимо заложить соответствующую правовую основу", – сказал президент.

Напомним, что на сегодняшнем мероприятии Токаев высказался о детях, которые подвергаются буллингу в школах страны, призвал быстрее решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах Казахстана.

Также глава государства высказался о случае с падением ученика с лестницы в одной из школ Астаны и заявил что подрастающему поколению следует прививать любовь к казахским традициям и ценностям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039675-tokaev-zayavil-chto-distantsionku-v-shkolah-nuzhno-vnedryat-aktivnee/

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