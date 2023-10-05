Токаев заявил, что "дистанционку" в школах нужно внедрять активнее

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем Республиканском съезде педагогов высказался о пользе дистанционного обучения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что для дальнейшего развития онлайн-обучения надо заложить соответствующую правовую основу, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

"Использование цифровых решений в учебном процессе – это уже норма. Необходимо активнее внедрять дистанционное обучение. Сочетание традиционного и онлайн форматов развивает у детей навыки самостоятельного поиска информации, сохраняя при этом возможности для их социализации в школе.

Дистанционное обучение успешно применяется во многих странах. Мы тоже имели такой опыт в период пандемии. Для дальнейшего развития онлайн-обучения нам необходимо заложить соответствующую правовую основу", – сказал президент.

Напомним, что на сегодняшнем мероприятии Токаев высказался о детях, которые подвергаются буллингу в школах страны, призвал быстрее решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах Казахстана.

Также глава государства высказался о случае с падением ученика с лестницы в одной из школ Астаны и заявил что подрастающему поколению следует прививать любовь к казахским традициям и ценностям.