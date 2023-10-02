Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Запрет на пьянство": еще одно село в Казахстане полностью отказалось от алкоголя (видео)

Опубликовано:

Село Карабулак в Карагандинской области
Село Карабулак в Карагандинской области. Кадр из видео: 24.kz

В селе Карабулак в Карагандинской области жители уже три года не пьют алкоголь. За это время здесь не произошло ни одного преступления, передает телеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, спиртные напитки в магазинах Карабулака не продают. Дина Тулегенова, хозяйка самого крупного сельского магазина, отметила, что на доходы такое решение не влияет.

"С момента открытия 3 года назад мы не продаем водку и сигареты. Мы с мужем так решили. Наш бизнес от этого не страдает, выручка не падает", – рассказала она.

Отмечается, что за эти годы в Карабулаке не случилось ни одного преступления. Однако участковый каждый день проводит профилактические обходы.

"Многие преступления, особенно бытовые, люди совершают, будучи пьяными. Жители нашего села и ранее не были склонны к спиртному. А теперь общим решением наложили полный запрет на пьянство. У нас отличные показатели: нет ни правонарушений, ни тем более преступлений", – заверил участковый инспектор Аманбек Аубакиров.

Всего в Карабулаке проживает 500 человек, пятая часть из которых – молодежь. Многие увлекаются спортом. В селе есть своя волейбольная команда, которая участвует в областных и республиканских соревнованиях.

"Пожилые люди говорят, держитесь подальше от вредных привычек. Мы с ними абсолютно согласны. Ведем здоровый образ жизни. Спорт – залог здоровья", – отметил один из спортсменов села.

Как сообщили корреспонденты, управляет образцовым селом Аслан Рахимбергенов. Молодой руководитель был признан в этом году лучшим сельским акимом в республике.

Напомним, в последнее время в Казахстане появляется все больше населенных пунктов, жители которых отказываются от алкоголя.

Так, в начале июля сообщалось, что в селе Когалы в Туркестанской области полностью отказались от спиртных напитков и сигарет. При этом в регионе за последние 6 лет появилось уже 12 аулов, где не употребляют табак и алкоголь. Эти негласные правила распространяются и на гостей населенных пунктов.

Кроме того, в конце августа мы писали о селе Баянды в Мангистауской области, где также полностью отказались от продажи и покупки алкоголя.

Еще выпивать перестали жители села имени Сакена Сейфуллина в Улытауской области. Теперь здесь не продают крепкие напитки, а участковый инспектор отмечает снижение преступности.

При этом ранее мы рассказывали о подобном поселке и в Западно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039008-zapret-na-pyanstvo-esche-odno-selo-v-kazahstane-polnostyu-otkazalos-ot-alkogolya-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.