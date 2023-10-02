"Запрет на пьянство": еще одно село в Казахстане полностью отказалось от алкоголя (видео)

В селе Карабулак в Карагандинской области жители уже три года не пьют алкоголь. За это время здесь не произошло ни одного преступления, передает телеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, спиртные напитки в магазинах Карабулака не продают. Дина Тулегенова, хозяйка самого крупного сельского магазина, отметила, что на доходы такое решение не влияет.

"С момента открытия 3 года назад мы не продаем водку и сигареты. Мы с мужем так решили. Наш бизнес от этого не страдает, выручка не падает", – рассказала она.

Отмечается, что за эти годы в Карабулаке не случилось ни одного преступления. Однако участковый каждый день проводит профилактические обходы.

"Многие преступления, особенно бытовые, люди совершают, будучи пьяными. Жители нашего села и ранее не были склонны к спиртному. А теперь общим решением наложили полный запрет на пьянство. У нас отличные показатели: нет ни правонарушений, ни тем более преступлений", – заверил участковый инспектор Аманбек Аубакиров.

Всего в Карабулаке проживает 500 человек, пятая часть из которых – молодежь. Многие увлекаются спортом. В селе есть своя волейбольная команда, которая участвует в областных и республиканских соревнованиях.

"Пожилые люди говорят, держитесь подальше от вредных привычек. Мы с ними абсолютно согласны. Ведем здоровый образ жизни. Спорт – залог здоровья", – отметил один из спортсменов села.

Как сообщили корреспонденты, управляет образцовым селом Аслан Рахимбергенов. Молодой руководитель был признан в этом году лучшим сельским акимом в республике.

Напомним, в последнее время в Казахстане появляется все больше населенных пунктов, жители которых отказываются от алкоголя.

Так, в начале июля сообщалось, что в селе Когалы в Туркестанской области полностью отказались от спиртных напитков и сигарет. При этом в регионе за последние 6 лет появилось уже 12 аулов, где не употребляют табак и алкоголь. Эти негласные правила распространяются и на гостей населенных пунктов.

Кроме того, в конце августа мы писали о селе Баянды в Мангистауской области, где также полностью отказались от продажи и покупки алкоголя.

Еще выпивать перестали жители села имени Сакена Сейфуллина в Улытауской области. Теперь здесь не продают крепкие напитки, а участковый инспектор отмечает снижение преступности.

При этом ранее мы рассказывали о подобном поселке и в Западно-Казахстанской области.