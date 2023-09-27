"Аким наш, Леонидовна": акмолинцы рассказали, за что любят главу сельского округа

В Казахстане уже больше двух лет жители сел самостоятельно выбирают акимов своих сельских округов. Политическое новшество впервые в стране внедрили в селе Николаевка Акмолинской области. Жители рассказали, за что любят своего акима, передает телеканал "Астана".

Большинство голосов сельчане отдали за Елену Лысенко. Жители ставят ей в заслугу то, что построен фельдшерско-амбулаторный пункт и спортплощадка, отремонтированы школы и дом культуры, заасфальтированы дороги.

"Самая главная задача на селе - это дороги, свет и вода. На сегодняшний день 90% населения обеспечены качественной питьевой водой. Освещены 2 улицы. Планируем сейчас продолжить освещение. В этом году асфальт мы положили на 2,8 км. У нас очень много планов", - рассказывает аким Николаевского сельского округа Елена Лысенко.

В сельском округе 1560 жителей, среди которых представители 20 национальностей. Сама жизнь подсказала идею об этномузее, признается чиновница. Он открылся в местном доме культуры и стал по-настоящему народным. Люди принесли для экспозиции предметы обихода своих предков.

В Николаевке благодаря акиму кипит культурная и общественная жизнь, говорят члены Совета аксакалов.

"Это же хорошо, когда народ сам выбирает акима. Наш нынешний аким Елена Леонидовна работает у нас свыше 10 лет. Работает хорошо. У нас есть совет аксакалов. Любое решение она принимает, советуясь с ними. В селе многое поменялось: дороги заасфальтировали, провели освещение. В школах - ремонт. Если будут выборы, мы снова выберем ее", - говорит местный житель Мынбай Серикбаев.

Сельчане отмечают, что аким много делает и для местной молодежи. К примеру, Еламан Ыскак - призер республиканских и международных турниров по вольной борьбе. Получив педагогическое образование, спортсмен вернулся в родное село, чтобы готовить новое поколение чемпионов.

"В этом зале я вырос, тренировался более 10 лет. Здесь тренеры, жители села, аким наш, Леонидовна, со всех сторон поддерживают, максимально помогают на соревнованиях, на выездах", - отмечает Еламан Ыскак.

По информации официального сайта акимата Астраханского района, Елена Лысенко родилась в 1969 году в селе Кайнар Акмолинской области.

Образование - высшее, в 1990 году окончила Целиноградский государственный педагогический институт по квалификации "учитель начальных классов", в 2007 году - Кокшетауский университет по квалификации "психология".

Трудовую деятельность начала в 1990 году учителем начальных классов Петровской СШ Астраханского района.

С августа 1990 года по декабрь 2009 года - учитель начальных классов по совместительству - заместитель директора по воспитательной работе Петровской СШ Астраханского района.

Затем стала акимом Николаевского сельского округа.

Напомним, летом 2021 года в Казахстане стартовали выборы акимов сел, поселков и сельских округов.

В марте прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в стране нужно ускорить введение выборов и районных акимов.

В этом году 5 ноября в 3 городах и 42 районах уже будут выбирать акимов районов и городов областного значения.

Член ЦИК Сабила Мустафина сообщила, что на данную кампанию средства из республиканского бюджета не выделяются.

"Выделяются средства из местного бюджета, на сегодняшний день решением маслихатов регионов выделено 2,2 миллиарда тенге", - отметила она.