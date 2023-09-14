Сколько денег потратят из бюджета на выборы акимов районов и городов

Член ЦИК Сабила Мустафина сегодня на брифинге в ведомстве озвучила бюджет предстоящих выборов акимов городов и районов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Сабила Мустафина сообщила, что на данную кампанию средства из республиканского бюджета не выделяются.

"Выделяются средства из местного бюджета, на сегодняшний день решением маслихатов регионов выделено 2,2 миллиарда тенге", – отметила она.

Напомним, сегодня председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что выборы акимов районов и городов областного значения пройдут 5 ноября. По его словам, выборы состоятся в 3 городах и 42 районах.

Позже в ЦИК озвучили, где именно будет проходить голосование. Так, например, своего акима смогут выбрать жители городов Курчатов, Приозерск и Рудный.

Также в ЦИК рассказали, кто может баллотироваться в акимы городов и районов в Казахстане. Отмечается, что акимом может стать гражданин РК старше 25 лет, который соответствует ряду квалификационных требований.