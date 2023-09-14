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Выборы акимов районов и ряда городов пройдут в Казахстане: в ЦИК назвали дату

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Женщина бросает в урну бюллетень
Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что выборы акимов районов и городов областного значения пройдут 5 ноября, передает корреспондент NUR.KZ.

"Выборы акимов районов и городов областного значения в пилотных регионах Казахстана пройдут 5 ноября. Выборы состоятся в 3 городах и 42 районах", – сообщил председатель Центральной избирательной комиссии.

При этом зампред ЦИК Константин Петров сообщил, что основанием для назначения выборов по закону, является решение маслихатов об установлении перечня пилотных регионов и даты проведения выборов.

"Как вам, наверное, известно, вчера состоялась 17-я сессия. Все 17 областных маслихатов назначили единую дату – 5 ноября, и установили перечень из 45 административно-территориальных единиц: 42 района и 3 города областного значения", – заявил он.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев еще в марте прошлого года говорил о том, что Казахстану нужно ускорить введение выборов районных акимов.

"В скором времени мы перейдем к прямой выборности районных акимов. Об этом я скажу в своем послании. Я думаю, с выборами районных акимов нам задерживаться не стоит. Нужно ускорение процесса", – заявлял тогда глава государства.

При этом в сентябре прошлого года вице-министр юстиции Алма Муканова сообщала, что в соответствии с Концепцией развития местного самоуправления до 2025 года, на местном уровне поэтапно вводится институт выборности акимов.

"С 2023 года в пилотном режиме будут проводиться выборы акимов районов и городов областного значения", – говорила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036616-datu-vyborov-akimov-rayonov-i-gorodov-oblastnogo-znacheniya-nazval-predsedatel-tsik/

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