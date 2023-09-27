Проезд по одной из улиц в Алматы ограничили на несколько дней

В Алматы частично ограничили проезд по улице Маметовой до вечера пятницы в связи с плановыми работами на трубопроводе, сообщается в Telegram-канале городского акимата Almaty_joly.

Проезд для автотранспорта в Алматы по улице Маметовой от улицы Панфилова до проспекта Назарбаева в восточном направлении закрыт с 10:00 27 сентября до 21:00 29 сентября. Ограничения ввели в связи с плановыми работами на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью.

В период его действия в обоих направлениях будет разрешено движение по северной стороне улицы. Жителей города попросили заранее предусмотреть схему объезда.

Улица Маметовой в Алматы. Скриншот: 2gis.kz

Напомним, что в воскресенье в Алматы состоится марафон. В связи с этим событием некоторые улицы в городе будут частично или полностью перекрыты.

Также сегодня стало известно, что на автомобильной дороге, ведущей к Большому Алматинскому озеру, на неопределенный срок ввели ограничения.

Недавно в городе возобновили движение транспорта по проспекту Гагарина после завершения ремонта теплосетей, который ранее не успевали закончить в срок. Между тем ведутся строительно-монтажные работы по улице Ескараева, которые пообещали закончить в ноябре.