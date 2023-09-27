Дорогу до БАО вновь закрыли для частных авто в Алматы

В Алматы на неопределенный срок ввели ограничения на автомобильной дороге, ведущей к Большому Алматинскому озеру. Об этом сообщает Telegram-канал нацкомпании "КазАвтоЖол".

"Для обеспечения безопасности всех участников движения, поддержания и охраны порядка введено ограничение для движения транспортных средств на участке автомобильной дороги республиканского значения Р-22 "Алматы-Космостанция" с 15 по 34 километр", - говорится в сообщении.

Пропускаться будут только служебные автомобили следующих ведомств:

служба Национального парка;

пограничная застава;

научная база "Космостанция";

метеорологические и гидрологические службы;

Управление туризма Алматы.

В компании добавили, что пропускать автомобили будут строго по списку.

Отметим, на сайте Торгового представительства Казахстана в РФ указано, что Большое Алматинское озеро - это горное озеро, расположенное в ущелье реки Большой Алматинки на высоте 2511 метров над уровнем моря, находится в 28,5 км к югу от Алматы. Со всех сторон озеро окружают горы, среди которых - пик Советов, пик Озерный.

"Посещение Большого Алматинского озера может удовлетворить запросы самых разных посетителей: как туристов выходного дня - посещением озера и наслаждением великолепием природы на чистом воздухе и экскурсией на обсерваторию и космостанцию; так и заядлых путешественников - подъемом на вершин, возвышающихся над озером", - говорится в материале на сайте.

К слову, летом в Алматы разгорелся скандал из-за перекрытия дороги до БАО. Так, казахстанец в соцсетях возмутился странными поборами за въезд в ущелье Алма-Арасан в Алматы - по его словам, его обещали подвезти до БАО на "служебном транспорте" за 30 тысяч тенге.

Позже пост прокомментировали в "КазАвтоЖоле". В компании заявили, что ограничения были введены по предписанию полиции в связи с образованием дефектов в виде глубоких промоин и сужения проезжей части.

Проезд был закрыт для всех, кроме служб нацпарка, дорожных органов, пограничной заставы, научной базы "Космостанция", метеорологической и гидрологической баз и Управления туризма Алматы. Для пеших туристов и велосипедистов ограничений нет.

Информацию о том, что дорожные службы перевозят людей за определенную плату, в нацкомпании опровергли.